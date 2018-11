SIRACUSA – Una vasta discarica abusiva e’ stata individuata dagli uomini della Compagnia di Augusta della Guardia di Finanza; il sito, per le mappe catastali del Comune, era una semplice strada interpoderale, che corre lungo la contrada Mulinello a ridosso dell’omonimo torrente. I militari, nel corso dei servizi di perlustrazione e controllo del territorio, hanno notato la vasta area extraurbana che sovrasta e costeggia il torrente Mulinello, lastricata da tutta una serie di rifiuti solidi urbani ed industriali, scarti di lavorazione e materiale edile derivato da ristrutturazioni, tutti pericolosi per la salute pubblica, come nel caso dell’eternit, presente in grandi quantita’ lungo tutto il tragitto. Nel corso dell’intervento, le fiamme gialle si sono rese conto della pericolosita’ della situazione quando hanno visto che alcune lastre di eternit erano state date alle fiamme oltre ad avere invaso, a causa delle avverse condizioni meteo che hanno recentemente flagellato la provincia aretusea, il letto del torrente Mulinello che corre lungo la vallata sottostante. La situazione fotografata dai finanzieri appare fortemente pericolosa per la zona che si estende per quasi 50 mila metri quadrati, l’equivalente di 9 campi da calcio. Sono in corso gli accertamenti per individuare la proprieta’ degli appezzamenti di terreno interessati dallo sversamento illegale di rifiuti.