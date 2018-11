AGRIGENTO – Maxi operazione per il contrasto al fenomeno degli abbandoni incontrollati di rifiuti ad Agrigento. Grazie alle telecamere, i militari del Centro Anticrimine Natura ed a i Carabinieri del comando provinciale hanno identificato gli autori di oltre 350 episodi di abbandono di rifiuti, in gran parte privati cittadini. In particolare, in circa 40 casi, risultano coinvolti anche titolari di societa’ ed enti.

Per gli episodi relativi ad abbandono di rifiuti non pericolosi, e’ scattata una sanzione amministrativa di 600 euro, per un totale complessivo accertato di 210mila euro di multe, mentre per gli abbandoni di rifiuti pericolosi, e’ scattata la sanzione amministrativa di 1.200 euro, per un totale complessivo accertato di oltre 10.000 euro. Sono stati inoltre identificati e denunciatii titolari e legali rappresentanti di una quarantina di ditte gravitanti nel territorio agrigentino, sorpresi mentre smaltivano illecitamente vari rifiuti. Tra i materiali abbandonati, in particolare, i Carabinieri hanno rinvenuto amianto, solventi chimici ed organici, olii minerali, parti di autoveicoli, prodotti sanitari usati, prodotti per la verniciatura e lattoneria, pneumatici fuori uso.