Nel girone A del campionato di Promozione impresa esterna del Vallelunga che ha espugnato con un poker di gol il campo della Libertas Racalmuto. Un match davvero entusiasmante per la squadra di Angelo Vedda che ha letteralmente dominato la scena rifilando una quaterna alla squadra racalmutese. A segnare la prima rete è stato Siragusa nella prima frazione di gioco. Nella ripresa, poi, sono arrivate le reti di Buccafusco, Hader e Giammanco. Una vittoria, la quinta di fila, che ha permesso alla squadra vallelunghese di portarsi al quinto posto in classifica, in piena zona play off grazie ad una irresistibile ascesa che la sta portando nelle zone nobili della classifica. Fin qui il Vallelunga ha 18 punti, frutto di 6 vittorie a fronte di 4 sconfitte.