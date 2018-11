Arriva la prima vittoria per l’ASD ACQUAVIVA, vittoria che, a dispetto del risultato, è stata sudata ma meritatissima.

Mister Paduano decide di abbandonare il consueto 4-3-3 schierando un più classico 4-4-2 nel tentativo di contrastare la prestanza fisica e la velocità della squadra avversaria. Acquaviva così in campo: Puntrello; Ardilio, Caruso, Mantio, Aratore; Favata, Costanzo, Scozzaro, Orlando M; Falletta, Mingoia.

Parte forte la Brothers Casa Amica che con la velocità dei suoi avanti, da segnalare la prestazione del giovane Sillaye, mette in difficoltà la retroguardia rossoblu.

Al 12, da un uscita sbagliata delle difesa ospite, arriva il goal della Brothers: Sillaye recupera palla sulla trequarti avversaria, superati in velocità due avversari effettua un cross basso che attraversa l’intera area rossoblu con la palla che arriva sui piedi di Jibal libero di battere in rete.

Il goal subito da la scossa ai rossoblu che iniziano a cercare con più continuità la profondità e riescono ad arrivare al meritato pareggio: serie di batti e ribatte in area e l’arbitro decide di assegnare un rigore per un fallo di mano, si presente sul dischetto il giovane Caruso che deposita la palla in rete.

Al 36 il primo cambio per l’Acquaviva: fuori Ardilio, dentro Mingoia B.

Al 38 il vantaggio dell’Acquaviva: lancio splendido di Costanzo per l’inserimento di Scozzaro, stop di petto e tiro nell’angolo alla sinistra del portiere.

Si va al riposo sul risultato di 1-2.

Ripresa che inizia con un Acquaviva che vorrebbe chiudere la partita.

Paduano manda in campo Petrone per Orlando M e Giuliano per Falletta.

Al 71 arriva il goal che potrebbe chiudere la sfida: Petrone vede lo scatto in profondità di Mingoia S. e lo serve perfettamente con Mingoia che supera in uscita l’estremo difensore di casa.

Con il risultato quasi al sicuro e complice la stanchezza la truppa di Mister Paduano arretra il suo raggio d’azione e la Brothers fisicamente superiore riesce a conquistare campo ripartendo in velocità.

Da una di queste ripartenze scaturisce l’episodio che potrebbe riaprire la partita: il direttore di gara vede un contatto in area e decreta un calcio di rigore, dal dischetto Sillaye colpisce incredibilmente il palo, con la palla che attraversa la porta ed esce fuori.

Altro brivido al 79: Jibal supera con un pallonetto il portiere rossoblu in uscita, ma Caruso (ottima la sua prestazione) salva sulla linea mettendo la palla in angolo.

All’84 espulsi Jibal e Mingoia B per reciproche scorrettezze.

Non succede più nulla fino al fischio finale del direttore di gara. Acquaviva che può così festeggiare la prima vittoria stagionale e arrivare alla difficile sfida di domenica prossima in casa con la capolista Favara con il morale alto.