In Prima categoria perdono le due nissene. Vince invece la Master Pro San Cataldo 2-0 con il Ravanusa e pareggia invece il Real Suttano nel girone B. La Nissa Fc cade in casa 0-3 contro la corazzata Armerina. Il Cusn invece non riesce a recuperare la rete del Gemini segnata ad inizio gara. In particolare, la Nissa Fc ha perso una partita nella quale ha pagato a caro prezzo alcune leggerezze difensive che hanno permesso agli avanti ennesi di concludere in gol altrettante azioni. Chiuso il primo tempo in vantaggio 0-2 con doppietta di Alessandro (contestato il secondo gol su rigore), nella ripresa la Nissa ha subito la terza rete ad opera di Keita. Passo indietro anche per il Cusn che ha perso 1-0 con il Gemini fuori casa. Rete decisiva di Russotto dopo 12 minuti di gioco. Inutile il forcing nisseno non adeguatamente concretizzato sotto porta in fase di finalizzazione. Ha invece vinto la Master Pro San Cataldo con la doppietta di Pilato che ha permesso ai sancataldesi di rimettersi in carreggiata e di conquistare un successo prezioso per la loro classifica. Infine, solo parità, 0-0 per il Real Suttano con il Real Trabia.