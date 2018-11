In Prima categoria perdono le due nissene Cusn e Nissa Fc rispettivamente fuori casa 2-1 con il Villarosa e in casa 0-1 con il Città di Nicosia. Pari esterno preziosissimo 1-1 per la Master Pro San Cataldo contro l’Angelo Cuffaro , mentre ha perso ancora, stavolta in casa, il Real Suttano 1-2 con la Supergiovane di Castelbuono. In particolare, il Cusn, nonostante una buona prestazione, ha dovuto cedere il passo al Villarosa. I padroni di casa sono andati a segno in due occasioni con Liberti mentre il momentaneo gol del pari sul finire della prima frazione di gioco è stato segnato da Agliata. Non è andata meglio ai cugini della Nissa Fc sconfitti al “Tomaselli” 0-1 dal Città di Nicosia con un gol su rigore di Destro. Nel finale la Nissa ha avuto la possibilità di pareggiare con Touray che, tuttavia, ha fallito dagli 11 metri per cui il risultato è rimasto fermo sullo 0-1. Continua invece l’ottimo momento del Master Pro San Cataldo che ha pareggiato 1-1 fuori casa contro il quotato Angelo Cuffaro. Al vantaggio di Granatiere dopo 20 minuti di gioco, ha replicato al 90’ la squadra agrigentina che è riuscita in extremis a riacciuffare il pari contro una Master Pro che ha comunque dimostrato ottima organizzazione di gioco e personalità. In classifica la Master Pro è seconda con 16 punti contro i 19 della capolista Empedoclina. La Nissa Fc invece è settima con 9 punti, mentre il Cusn ultimo con un solo punto. Infine, nel girone B perde ancora il Real Suttano al quale non è bastato il gol di Brucato per avere ragione della Super Giovane di Castelbuono. In classifica Real Suttano ultimo con 4 punti al pari della Castellanese.