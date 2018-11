MUSSOMELI – Fresco di stampa, (con presentazione del mussomelese parroco don Giuseppe Canalella) il prossimo 22 novembre, alle ore 17, nel Piazzale Concordato, presso la sala conferenze “Pierino Imperia” della BCC “San Giuseppe”, di cui è presidente il geom. Michele Mingoia, sarà presentato il nuovo libro di don Salvatore Callari dal titolo “Lo scandalo dei Santi”. L’incontro prevede: i saluti del Presidente Michele Mingoia e quelli del sindaco Giuseppe Catania; La relazione è affidata a Giuseppe Canalella, mentre la guida alla lettura è stata riservata a Salvatore Vaccaro. Le letture dal testo saranno curate da Mario Barba, Maria Genuardi, Liliana Piazza e Salvatore Vaccaro. Il video canti e commento immagini, Giuseppe M. Spera. I canti sono: Squilla la tromba, O Maria quant’è felice, La Vergine degli Angeli, Ave Verum.

Fra le pubblicazioni di P. Callari: Le celebrazioni della settimana santa a Caltanissetta – Testimoni in diretta – Quando la vita è sentimento – Dal profondo una voce – Il Giubileo: memoria e vita – La Leggenda del castello – Album Mariano Mussomelese – Lettere ai Profeti – Interviste in Paradiso – Vangelo in fiori – Spicchi di verità

Così scrive, nella nota introduttiva del libro, P. Callari; ”Temo che il titolo che do a questa mia fatica, debba suscitare “scandalo” tra i lettori. In questi tempi così travagliati, in ogni senso, e specialmente dal punto di vista morale, quando gli scandali sono assai numerosi, e di ogni “qualità”, cioè di “ogni gravità”, parlare di scandali non sembra proprio opportuno e non se ne sente la necessità. Tanto più se si parla di “scandalo dei santi”. Sembra davvero troppo. E l’indignazione diventa più profonda , e perfino conturbante. Non sarebbe fuor di luogo dire, con un logoro detto comune, che “c’è da perdere la fede”. Intanto, appuntamento al prossimo 22 novembre. Se ne saprà di più.