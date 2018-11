MUSSOMELI – Erano In prima linea al corteo di Mussomeli , promosso dal Comitato “Viabilità negata del Vallone, , i sindaci del comune di Mussomeli, Acquaviva Platani, Campofranco, Sutera, Milena, Montedoro, Villalba, Vallelunga, Marianopoli e Santa Caterina Villarmosa, seguiti dai rispettivi labari. Hanno partecipato i parroci Mussomeli e di Acquaviva, confraternite, associazioni di volontariato con la Fratres e Misericordia, il comitato tutela diritti Mussomeli, Movimento Consumatori di Caltanissetta, l’Ance, la Cgil Provinciale, l’ordine degli agronomi della provincia di Caltanissetta, professionisti, insegnanti, imprenditori, commercianti agricoltori, artigiani e cittadini di Mussomeli e del circondario , attività commerciali chiuse, saracinesche abbassate, studenti che reclamavano a viva voce la sicurezza nelle strade, mentre tanti altri eranori silenziosamente accodati al corteo . Molti scatti fotografici per l’evento e tanta anche la curiosità. Da Palermo sono arrivati gli operatori di Rai 3 Sicilia. Una mattinata non assolata con un cielo grigio, ma che ha consentito lo svolgimento della manifestazione. Il corteo ha attraversato, partendo dalla Piazza Umbereto, la Via Scalea, Via Trabia, Via Roma, Piazza Caltanissetta, Via Dalmazia, Via Santa Croce, Via Palermo, Via Madonna di Fatima e Piazza della Repubblica. Qui, su un palchetto sistemato davanti il Palazzo comunale, sono saliti i sindaci presenti ed il referente del comitato “Viabilità negata del Vallone” Ciccio Amico che ha parlato sulle problematiche annesse al disastroso stato della Viabilità e al rischio dell’isolamento. Hanno parlato, a nome dei sindaci presenti, i sindaci di Mussomeli e Villalba, rispettivamente Giuseppe Catania ed Alessandro Plumeri, a cui sono seguiti ancora altri interventi, compreso quello del deputato nazionale on. Dedalo Pignatone. La chiusura degli interventi è stata affidata all’arciprete di Mussomeli don Pietro Genco. (Il video) Le foto di Peppe Piccica