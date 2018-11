La pioggia battente non si arresta, e nel bellunese tanti sono i comuni isolati per una serie di frane e smottamenti e persistono i problemi di approvvigionamento dell’acqua potabile. Centinaia gli alberi abbattuti compresa, sulle Dolomiti, la foresta degli Stradivari a Paneveggio i cui abeti rossi di oltre 150 anni vengono usati per fare i mitici violini. Il responsabile ha detto che ci vorranno 200 anni per ricostituirla, una perdita inestimabile. Il governatore della regione Luca Zaia ha definito il Veneto una regione in ginocchio, e chiesto “interventi veloci”. (Fonte euronews.com)