PALERMO – Terreni come paludi, E’ l’allarme di Coldiretti Sicilia con riferimento alla pioggia che in alcune zone sta cadendo da 24 ore con poche interruzioni. Questo, soprattutto nell’agrigentino, “sta trasformando il terreno in palude”. Non solo: “I costi dei mezzi sono lievitati – commenta il presidente della Coldiretti di Agrigento, Ignazio Gibiino – e con il prezzo del grano a pochi centesimi c’e’ il rischio che non si semini. Considerando che intere aree dell’Agrigentino sono cerealicole e zootecniche il danno che ne deriverebbe sarebbe altissimo”. Anche nel Palermitano la situazione e’ complicata per via degli smottamenti del terreno che stanno complicando l’arrivo in azienda.