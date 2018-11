CALTANISSETTA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Le scriventi OO.SS sono stati convocati il giorno 14 novembre 2018 dalla Direzione dell’ASP per essere informati sullo stato di avanzamento dei lavori relativo alle richieste avanzate dalle Organizzazioni Sindacali Confederali al tavolo prefettizio del 29 u.s.

In via preliminare CGIL CISL e UIL hanno espresso alla Direzione soddisfazione per l’espletamento dei colloqui ai fini della stabilizzazione del Personale di categorie C e D, in anticipo rispetto ai tempi stabiliti.

A questo punto si attende l’atto conclusivo del processo di stabilizzazione, cioè la firma del contratto a tempo indeterminato, che si auspica avverrà nei prossimi giorni.

La Direzione ha comunicato di aver reperito le risorse per il pagamento di straordinario e indennità, che verranno liquidate secondo il seguente cronoprogramma:

entro gennaio 2019 straordinario e indennità riferiti all’anno 2016

entro marzo 2019 straordinario e indennità riferiti all’anno 2017

Su questo punto le scriventi Organizzazioni Sindacali hanno richiesto che vengano liquidate anche entro marzo 2019 tutto quanto è dovuto ai lavoratori relativamente all’anno 2018.

Alla fine di un ampio dibattito, sia la Direzione che le OO.SS. hanno concordato nel considerare una priorità la nuova contrattazione integrativa, e hanno espresso la reciproca volontà di iniziare i lavori in tempi brevi.

In conclusione, si ritiene di aver imboccato la giusta strada del confronto e della collaborazione; tuttavia, pur riconoscendo lo sforzo e l’impegno profuso dalla Direzione nel cercare di ottemperare agli impegni presi, si ritiene doveroso nei confronti dei diritti dei lavoratori non revocare lo stato di agitazione fino a quando le annose questioni non verranno definitivamente risolte.

Il Segretario Generale Il Segretario Provinciale Il Segretario Generale CGIL FP CISL FP UIL FPL

Rosanna Moncada Assunta Tolentino Massimiliano Centorbi