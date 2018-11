In Sicilia, secondo i piu’ recenti dati Aci, le auto elettriche in circolazione sono 239. Tra il 2016 e il 2017 il parco circolante di auto elettriche nell’isola e’ cresciuto del 12,7%. In tutta Italia le auto elettriche in circolazione sono 7.560 (contro le 5.743 del 2016). Tra il 2016 e il 2017 nel nostro Paese vi e’ stata, quindi, una crescita del parco circolante di auto elettriche del 31,6%. Questi dati derivano da un’elaborazione del Centro Studi Continental su dati Aci. L’elaborazione del Centro Studi Continental sulle auto elettriche in circolazione include anche i dati a livello provinciale. Da questi dati emerge che in Sicilia la provincia in cui ci sono piu’ auto elettriche in circolazione e’ Palermo (94), seguita da Catania (56), Messina (25), Ragusa (25), Siracusa (18), Trapani (9), Agrigento (6), Caltanissetta (4) ed Enna (2).