GELA – I militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Gela nel corso della nottata, durante servizio di controllo del territorio, nell’effettuare un posto di controllo sulla SS 117 Bis Catania-Gela direzione Gela, hanno fermato un’autovettura Volkswagen Passat S.W. di colore nero condotta da un giovane, L.V. di 45 anni, che ha palesato un evidente ed ingiustificato nervosismo.

L’atteggiamento del conducente ha insospettito i militari che hanno immediatamente proceduto ad approfondire gli accertamenti effettuando una perquisizione veicolare e personale, nella quale è stato rinvenuto un involucro con circa una decina di grammi di “Cocaina”, che lo stesso celava all’interno dei pantaloni.

Alla luce di quanto emergeva il soggetto è stato dichiarato in Arresto per essersi reso responsabile del reato di “Detenzione ai fini di spaccio di sostanze Stupefacenti” e, in attesa di giudizio posto a disposizione della Procura di della Repubblica di Gela che coordina le indagini

Nella circostanza il veicolo è stato posto sotto sequestro.