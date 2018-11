GELA – Irruzione notturna al Tribunale di Gela, in provincia di CALTANISSETTA. I malviventi, secondo una prima ricostruzione, ieri sera, si sarebbero introdotti all’interno del Palazzo di giustizia. Stamane l’ingresso del Tribunale e’ chiuso per consentire ispezioni e controlli. Avvocati e cittadini sono rimasti fuori ad aspettare. Sul posto gli investigatori e le unita’ cinofile per comprendere come abbiano fatto ad entrare in una struttura controllata sia dai metronotte privati che da un sistema di videosorveglianza. Le immagini del circuito interno avrebbero gia’ consentito di accertare la presenza di sconosciuti dentro l’edificio.