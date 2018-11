GELA. Il fornitore Siciliacque ha comunicato, per le vie brevi, di aver riscontrato un elevato livello di torbidità nell’acqua in ingresso al potabilizzatore e di aver consequenzialmente interrotto la fornitura al serbatoio Spinasanta nel territorio di Gela. In considerazione della quantità ridotta di acqua e non potendosi garantire i quantitativi di accumulo necessari, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha pertanto comunica che domani 3 novembre non potrà essere effettuata distribuzione nella zona alta di Spinasanta.