ROMA – “Tutte le societa’ del gruppo, che hanno operato nel sito di Gela, hanno sempre rispettato le normative vigenti in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti industriali”. Lo dichiara Eni in relazione ai fatti descritti dal programma televisivo Nemo, andato in onda ieri 2 novembre, sulla gestione dei rifiuti del petrolchimico di Gela. Eni, inoltre, “dopo aver appreso dai mezzi di comunicazione dell’avvio di un’indagine in merito a quanto descritto, ribadisce la piu’ assoluta e trasparente collaborazione con le autorita’ competenti al fine di giungere alla verita’ dei fatti”