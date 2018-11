GELA – I militari del Reparto Territoriale di Gela durante il fine settimana, hanno svolto un servizio straordinario di controllo in questo centro, durante il quale i Carabinieri delle “gazzelle” dell’Arma della Sezione Radiomobile hanno effettuato 59 controlli su persone, 37 su veicoli e rilevato 6 violazioni al codice della strada tra cui la più grave per guida in stato d’ebbrezza ad un giovane autotrasportatore, trovato con un valore superiore oltre due volte il consentito, a cui è stata ritirata la patente

Invece 2 due giovani, di cui uno minorenne che sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura di Gela perché, in costanza di emergenza rifiuti, sorpresi a trasportare rifiuti ferrosi non autorizzati a bordo di una motoape. Il mezzo ed i rifiuti sono stati posti sotto sequestro.