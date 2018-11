GELA – In relazione all’ordinanza emessa oggi dal commissario straordinario del Comune di Gela, con la quale si dispone il divieto dell’uso alimentare diretto dell’acqua distribuita dalla rete cittadina per il superamento di alcuni valori-soglia, Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, rende noto di aver immediatamente messo in atto ogni utile azione volta al superamento della criticità segnalata.

Il Gestore informa, altresì, di aver già eseguito ulteriori campionamenti per verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa e, di conseguenza, il superamento della problematica in questione