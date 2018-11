Ottimo esordio per gli under 17, allenati dai mister Pirrera-Spinelli, che vincono fuori casa con l’Akragas Futsal per 8 a 3 nella prima giornata del campionato regionale di calcio a 5.

Nel corso della partita i ragazzi hanno espresso un buon futsal e sono stati costanti nei vari momenti della gara senza gravi distrazioni o cali di concentrazione. Dopo i primi minuti di emozione iniziale per l’esordio assoluto è la Vigor a sbloccare il risultato con Falzone che sigla le prime due reti; l’Akragas non demorde e con due efficaci ripartenze ristabilisce l’equilibrio. Nonostante lo scivolone gli oratoriani non si perdono d’animo e continuano a reggere il pallino del gioco convinti di poter affondare e finalizzare le diverse occasioni create; difatti gli ospiti prima dello scadere del primo tempo tornano in vantaggio e segnano ben tre gol. Il 2-3 lo segna Calà con un gol di tacco, Guccione segna il 2-4 su una ribattuta del tiro libero ed infine Falzone segna il 2-5 che chiude il primo parziale.

Nel secondo tempo i ragazzi rientrano convinti di poter gestire il risultato, cercando di ottimizzare la fase difensiva e sfruttando al meglio il possesso palla. I padroni di casa però tentano il tutto per tutto ed accorciano le distanze segnando il 3-5; da questo momento in poi è solo Vigor che giostra i ritmi del gioco e segna altre tre reti con Catania, Guccione e Quatra. Il risultato finale mette in risalto la prestazione dei giovani sancataldesi che ancora hanno ampi margini di miglioramento. Adesso la Vigor concentra le proprie attenzioni al prossimo match che andrà in scena al Palamaira domenica 2 dicembre alle ore 11:00 con il Città di Leonforte.