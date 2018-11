SAN CATALDO – Seconda vittoria consecutiva in trasferta per la Vigor San Cataldo che, nella nona giornata del campionato di serie C1 (girone A) di futsal, “sbanca” Bagheria per 5 a 4 e lascia la zona play-out. Un ruolino di marcia sotto certi aspetti “imprevedibile” quello dei ragazzi dell’allenatore-giocatore Marcello Lo Porto, che nelle ultima tre gare hanno ottenuto due vittorie esterne e una sconfitta interna.

I sancataldesi determinati ad allontanarsi dalla zona retrocessione, partono a spron battuto gestendo con sagacia tattica il ritmo del gioco al cospetto dell’ostico e mai arrendevole quintetto dei padroni di casa. I bagheresi sono i primi ad andare a rete ma non hanno neanche il tempo di festeggiare poichè dopo appena sessanta secondi Niccoli firma l’1 a 1. L’estroso giocatore nisseno poi sigla, al 20′, anche il raddoppio. Il match si dipana su un sostanziale equilibrio ed i locali, poco prima della fine della prima frazione di gioco, ottengono il 2 a 2, risultato sul quale si conclude il primo tempo.

Nella ripresa, Bagheria volitivo che al 10′ effettua il sorpasso: 3 a 2. Vigor sempre “sul pezzo” che mantiene la calma e continua a tessere pregevoli trame di gioco; al 18′ Alessi ristabilisce la parità, poi ancora lo scatenato Niccoli (per lui tripletta e pallone della gara) griffa il 4 a 3. Alessi consolida il vantaggio. Soltanto sul finire, il Bagheria con un calcio piazzato, sigilla il 4-5 finale.

Tre punti pesanti per gli oratoriani che risalgono la china in graduatoria. Sabato 1 dicembre match proibitivo per la Vigor che ospita al PalaMaira di San Cataldo, per un derby che in termini di pronostico sembra scontato, l’imbattuta capolista Pro Nissa sino adesso capace di un “terrificante” ruolino di marcia: 9 vittorie in altrettante partite.