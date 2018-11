CALTANISSETTA – Reduce da un week-end di stop “forzato” con le gare del girone A di serie C1 rinviate a causa del maltempo che ha flagellato la Sicilia, la Pro Nissa, seppur dopo quasi due mesi dall’inizio del campionato e sei gare disputate (tutte vinte), si appresta a presentare l’organigramma societario ed il programma. Non si è giocato sabato per le condizioni climatiche avverse che si sono abbattute nella provincia di Palermo, ma il sodalizio nisseno è sempre a lavoro soprattutto per programmare il futuro. Dopo l’annullamento del primo appuntamento, per motivi tecnici di qualche settimana fa, questa dovrebbe essere la volta buona. L’evento è in programma martedì 6 novembre alle 11.30 nella sala Gialla di Palazzo del Carmine a Caltanissetta per la presentazione del nuovo assetto societario, dirigenziale e della squadra . All’evento saranno presenti il Sindaco, l’Assessore allo sport, il Presidente della 5^ commissione sport e vari consiglieri comunali. Saranno presenti inoltre alcuni imprenditori che da qualche mese si sono avvicinati ed hanno sposato l’ambizioso progetto sportivo che vuole rilanciare la città di Caltanissetta.