Il sindaco di Caltanissetta, Giovanni Ruvolo, ha ricevuto a Palermo dal presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, il decreto di finanziamento per tre progetti di miglioramento dell’efficienza energetica di strutture comunali per un ammontare di 1 550 000 Euro. La consegna dei decreti è avvenuta nell’ambito di una cerimonia nella sala Giuseppe Alessi di palazzo d’Orleans.

Tre i progetti finanziati al Comune di Caltanissetta nell’ambito delle politiche per il risparmio energetico e la mobilità sostenibile. Si tratta della realizzazione dell’impianto fotovoltaico nella copertura dello stadio Tomaselli per 745mila euro (progettista l’ingegnere Massimiliano Curatolo); il progetto per il miglioramento dell’efficienza energetica della scuola “Martin Luther King” per 400mila euro (progettista l’ingegnere Edoardo Garito, collaborato dal geometra Fausto Romano) e analogo progetto per la scuola “A. Russo” di Santa Barbara per altri 400mila euro (progettista l’ingegnere Edoardo Garito collaborato dal geometra Nicola Buffone).

Dopo la consegna dei decreti, il Comune di Caltanissetta può far partire l’iter per le gare d’appalto ed il successivo avvio dei lavori. Questi ultimi impiegheranno un arco di tempo tra i tre ed i quattro mesi. Insieme al sindaco, Giovanni Ruvolo, si è recato a Palermo il dirigente Giuseppe Tomasella che ha seguito l’iter tecnico amministrativo dei progetti presentati dalla direzione Lavori pubblici del Comune di Caltanissetta

“Con i decreti consegnati oggi e quelli ammessi per la riqualificazione di impianti comunali di cui abbiamo dato notizia ieri, il Comune di Caltanissetta riceve nel giro d pochi giorni finanziamenti per 2milioni e 356mila euro – afferma il sindaco, Giovanni Ruvolo -. Si tratta di risultati che arrivano grazie all’attività di pianificazione dell’ufficio Europa che si è dotato di un parco progetti per partecipare alle misure di finanziamento più adeguate. In questo caso abbiamo puntato su impianti sportivi e scuole, per la riduzione dei consumi energetici abbattendo le emissioni di Co2 da impianti tradizionali”.

In termini di copertura dei tetti di immobili comunali con impianti fotovoltaici il Comune di Caltanissetta si trova al 45° posto in Italia nella graduatoria di Italia Oggi basata su dati 2017, con un balzo di 41 posizioni rispetto all’anno precedente. “Con questi interventi la graduatoria è destinata ulteriormente a migliorare. Ringrazio gli uffici per l’impegno profuso nonostante le carenze d’organico, un lavoro che va sottolineato con forza”, conclude il sindaco.