PALERMO – A seguito delle abbondanti piogge dei giorni scorsi, che hanno falcidiato il territorio siciliano, molti imprenditori, specie dell’entroterra, lamentano l’impossibilità a raggiungere le proprie aziende agricole, per via delle infrastrutture sommerse da fango e detriti.

“Le regie trazzere, spesso unico strumento di collegamento tra le strade principale e le aziende agricole, sono devastate a causa del disastro idrogeologico della scorsa settimana. Ho avvisato lo ‘Sviluppo rurale’, l’ufficio competente a trattare tali urgenze, affinché possa avviare le giuste misure per liberare tali stradelle secondarie”. Così il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, che dimostra con la consueta sensibilità che lo contraddistingue, un concreto interessamento per il cuore pulsante dell’economia locale.

“Coerentemente agli interventi previsti dal Governo nazionale per ripristinare la normalità dopo il dissesto – conclude il Parlamentare – anche la Regione faccia la sua parte per evitare ulteriori disagi al comparto agricolo, che dagli ultimi eventi climatici è uscito con le ossa rotte. Non possiamo né dobbiamo lasciarli soli, in preda al loro destino”.