GELA – RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO. Caro Commissario del Comune di Gela, questa è la Gela che ha trovato. Una città che i gelesi amiamo, nonostante tutto e tutti, malgrado la consapevolezza che una minoranza la rende brutta, dedicandosi a incutere timore di giorno e di notte. Oggi , però, il tema è diverso, queste che le invio sono due foto che descrivono l’ingresso del cimitero Farello, viene definito il cimitero nuovo. Noi gelesi siamo in fin dei conti buoni d’animo ed anche gentili, altra cosa è essere fessi. Ma non c’è da arrabbiarsi con il ceto politico che continua a parlare di cambiamenti epocali e da decenni trattano male i vivi e dagli stessi decenni se ne fregano dei defunti? Non c’è da uscire pazzo a guardare queste due foto? Fango, fango, fango. Fango e bugie, parole vuote e promesse che solo meschini di animo e di cuore possono aver fatto. Ne avessero mantenuta una. Le chiedo di intervenire nel rispetto della dignità che vogliamo continuare a difendere, la stessa dignità che ai defunti non dovrebbe essere lesa, la stessa, perché per loro vedono i vivi e di certo non è gradevole né il pullman nel fango, né il ponte insicuro, né la spazzatura! Nulla è normale ma noi non dobbiamo arrenderci all’idea di poter vivere così e neppure di stare lì così da defunti. Lo dico, e me ne assumo le responsabilità, chi ha governato dovrebbe vergognarsi. Ignazio Giudice