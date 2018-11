CAMPOFRANCO – ORDINANZA SINDACALE N. 16 del 02-11-2018

IL SINDACO

Vista l’avviso regionale di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico n. 18306 (Prot. n. 56121 del 2/11/2018);

Rilevato dal su citato Avviso lo stato di allerta meteorologica “ROSSA” nella zona “E” relativamente al rischio meteo-idrogeologico e idraulico ad iniziare dalla ore 0:00 del 3/11/2018 e per le successive 24 ore;

Rilevato che si rende opportuno in via cautelativa prevedere la chiusura del cimitero comunale e della villa “Falcone Borsellino”, nonché sospendere lo svolgimento del mercato settimanale;

Dato atto che le scuole di ogni ordine e grado, in occasione del ponte di Ognissanti, osserveranno la chiusura nella giornata del 3 novembre 2018;

Vista la Legge 225/1992 che istituisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile ed in particolare l’art. 15 che attribuisce al Sindaco la competenza in materia di protezione civile;

Visto l’art. 54 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n 267/2000, ai sensi del quale il Sindaco quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana

ORDINA

1. con decorrenza immediata e per l’intera giornata del 3/11/2018, la chiusura del cimitero, della villa “Falcone Borsellino”, entrambi insistenti sul territorio di Campofranco, salvo proroga ove il persistere delle condizioni avverse dovesse richiederlo;

2. la sospensione per la giornata del 3/11/2018 del mercato settimanale;

3. la totale chiusura per la medesima giornata delle scuole di ogni ordine e grado;

4. l’insediamento del C.O.C. così come previsto dal Piano di Protezione Civile Comunale;

DISPONE

1. alla Polizia Municipale e alle Associazioni di Volontariato (Giubbe Verdi e E.R.A.) di presidiare tutto il territorio comunale, con particolare attenzione ai fiumi Platani/Gallo d’Oro e le arterie viarie di collegamento tra questo Comune e il Comune di Sutera (SP238 – SP20bis) e quelle di collegamento tra il centro abitato e la SS189, SP21 e SP130;

2. che copia della presente ordinanza sia pubblicata all’ Albo Pretorio dell’ Ente e sul sito istituzionale.

3. che copia della presente sia trasmessa al Signor Prefetto di Caltanissetta, al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, alla Stazione dei Carabinieri, al Comando della Polizia Locale, alle Associazioni di Volontariato e a tutto il personale facente parte del C.O.C.,

INVITA

la cittadinanza ad osservare la necessaria prudenza e limitare in via precauzionale gli spostamenti al fine di evitare situazioni di pericolo e di disagio.

IL SINDACO

Rosario Pitanza