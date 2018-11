CAMPOFRANCO. <Continua l’attenzione di questa amministrazione verso la scuola e verso i loro fruitori>. A sostenerlo è stato il sindaco Rino Pitanza a proposito degli interventi che la sua amministrazione comunale ha inteso porre in essere in favore degli alunni disabili frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (materna ed elementare) con un servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione. <La finalità del servizio – ha spiegato il sindaco – è quello di favorire un adeguato percorso di integrazione scolastica attraverso interventi individualizzati con l’obiettivo di aumentare il livello di autonomia e di interazione dei disabili anche mediante attività parascolastiche ed extrascolastiche>. Il sindaco ha confermato che tra qualche giorno due operatrici saranno presenti a scuola per l’espletamento di questo servizio importante per l’integrazione dei piccoli alunni all’interno delle strutture scolastiche da loro frequentate.