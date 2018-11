Si ferma al comunale di Acquaviva Platani il filotto di vittorie dell’Atletico Favara che ha trovato sulla sua strada un’ Asd Acquaviva per nulla intimorita dalla differenza di classifica ma anzi decisa a far suoi i 3 punti in palio. Mister Paduano ripropone il 4-4-2 con Alongi tra i pali; in difesa Favata, Caruso, Mantio, Aratore; in mezzo al campo Orlando Marco, Costanzo, Scozzaro, Orlando Giuseppe; in avanti Petrone – Falletta. Partono fortissimo i padroni di casa con il chiaro intento di imporre il loro gioco e all’ottavo minuto arriva il primo goal: Aratore recupera palla sulla trequarti avversaria e dal fondo lascia partire un traversone che trova libero sul secondo palo Orlando Marco che batte a rete. I Rossoblu di casa provano ad approfittare del momento di disorientamento degli ospiti continuando a spingere per trovare il raddoppio ma al 22° arriva l’inaspettato pareggio: su un tiro da fuori di Cusumano la palla sbatte sul campo reso viscido dalla pioggia sorprendendo l’estremo difensore rossoblu. Si va al riposo sul risultato di parità La ripresa vede un Atletico Favara più in palla ma l’Acquaviva risponde colpo su colpo senza che nessuna delle due abbia delle vere occasioni per andare in rete. Al 58 espulso Scuderi nelle file ospiti per contegno irriguardoso nei confronti del direttore di gara. Nonostante l’espulsione la partita si mantiene sulla sostanziale parità, fino al 74, quando un lancio lungo sorprende la difesa di casa, con Lallana che si presenta in solitario verso la porta e batte l’incolpevole Alongi. Subito il goal l’Asd Acquaviva riprende in mano le redini del gioco nel tentativo di rimettere la partita in parità, cosa che avviene al 90: punizione dalla trequarti di Scozzaro e in mischia Giuliano (subentrato a Favata) di testa anticipa tutti e deposita in rete. Nonostante i 5 minuti di recupero non succede più nulla fino al triplice fischio. Buon punto quello conquistato dalla truppa di mister Paduano che ha dimostrato di potersela giocare a viso aperto con tutti. Rossoblu che sono attesi domenica sull’ostico campo di Delia in una partita che si preannuncia scontro diretto.