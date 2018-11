CALTANISSETTA – Un incontro informativo aperto alla città per illustrare il bando Urban innovative action a cui il Comune di Caltanissetta intende partecipare. Venerdí 16 novembre alle 18:00 presso il foyer del teatro Margherita si terrà l’incontro convocato dal sindaco, Giovanni Ruvolo e dall’assessore allo sviluppo economico, Giovanni Guarino, finalizzato alla presentazione di proposte progettuali e illustrare le caratteristiche del bando. Ad affiancare il sindaco nel coordinamento dell’ufficio Europa, è l’architetto Giuseppe Ippolito.

La Città di Caltanissetta intende partecipare al bando Urban Innovative Action pubblicato il 15 ottobre 2018 dalla Commissione Europea con scadenza il 31 gennaio 2019. Il budget per questa chiamata è di circa 80-100 milioni di euro a valere sul fondo FESR. Il Comune potrà formulare una proposta progettuale finanziabile fino a 5milioni di euro.

Le quattro aree tematiche sono: transizione digitale; uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura; povertà urbana; sicurezza urbana. L’incontro sarà un’occasione per informare sulle procedure da elaborare ed è funzionale alla presentazione di un progetto condiviso dalla cittadinanza e dai potenziali beneficiari.

Dopo la riunione sarà pubblicato un avviso per manifestazione di interesse per individuare i soggetti interessati alla co-progettazione. Nello specifico l’amministrazione comunale intende avviare una proficua collaborazione tra scuole, università, enti pubblici e privati, imprese e cittadinanza per la riqualificazione del tessuto urbano, intervenire sulla povertà e rigenerare i quartieri storici della città. All’incontro sono state invitate associazioni culturali, organizzazioni del terzo settore, associazioni sportive, sindacati e organizzazioni di categoria, scuole, università e comitati di quartiere.