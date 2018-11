Caltanissetta torna protagonista a FICO Eataly World di Bologna, il parco tematico più grande del mondo dedicato al cibo. Il prossimo 4 novembre, infatti, la tradizione pasticciera nissena sarà protagonista di un evento dedicato al dolce nisseno per eccellenza: il rollò di ricotta. L’iniziativa si inquadra nell’ambito dell’evento dal titolo “Comuni in Festa” , che già dal 29 settembre, giorno dedicato alla festa del patrono San Michele, ha fatto conoscere ai visitatori di FICO il territorio e le tradizioni nissene attraverso un video.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra la Pro Loco di Caltanissetta e FICO, con il sostegno dei gruppi Uno@Uno e Ad Majora.

La performance gastronomica sarà ospitata all’interno degli spazi messi a disposizione dal celebre pasticciere siciliano Santi Palazzolo. All’interno dello stand, gli chef nisseni Paolo e Salvatore Alessi e il pasticciere Enzo Calabrese presenteranno al numeroso pubblico la tecnica di realizzazione del rollò, un dolce la cui tradizione rimanda alla scuola dei pasticcieri svizzeri che, giunti in Sicilia tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, fecero conoscere nell’isola il dolce arrotolato.

L’incontro sarà, inoltre, occasione per far conoscere un’altra eccellenza dolciaria nissena: la “cubaita”.

Grazie a questa iniziativa i sapori e la tradizione rappresenteranno “la città e il suo patrimonio di storia, cultura e tradizioni, come dichiara il presidente della Pro Loco di Caltanissetta Giuseppe D’Antona: “ FICO è un evento per l’Italia. Centomila metri quadrati dedicati al cibo italiano e alle eccellenze del nostro Paese, per cui non potevamo non esserci. Ringrazio Santi Palazzolo che ha creduto in questa iniziativa mettendo a disposizione gli spazi all’interno dei quali presenteremo i nostri dolci ed in particolare il rollò che per l’occasione diventerà una sorta di “ambasciatore” della città”

In occasione dell’evento torna una nuova edizione del concorso “Taste & Win Sicily” che permette di vincere vacanze premio in Sicilia e a Caltanissetta in particolare. Quest’anno partecipare al concorso è ancora più semplice perché basterà puntare il codice QR presente sulle migliaia di coupon – che raccontano la storia del rollò e della cubaita – distribuite all’interno di FICO o collegarsi al sito dell’iniziativa per vincere uno dei quindici soggiorni premio messi in palio da strutture ricettive siciliane.

Tutti i nisseni in visita a FICO, entro il 29 novembre 2018, riceveranno un coupon che permetterà loro di ottenere uno sconto del 10% su tutte le attività in svolgimento presso FICO EATALY WORLD di Bologna per tutto il 2019.