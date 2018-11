CALTANISSETTA – Un imprenditore di Serradifalco è stato assolto dall’accusa di avere falsificato un logo della guardia di finanza. Nel novembre 2014 l’uomo R.M. di anni 35 avrebbe inviato una comunicazione a Seat pagine gialle con cui chiedeva informazioni sulla sua azienda ed aveva utilizzato una falsa carta intestata della Guardia di Finanza di Caltanissetta. Seat denunció l’accaduto alla Finanza.

Nel corso del giudizio la difesa rappresentata dall’avvocato Enzo Ricotta ha dimostrato che l’indirizzo mail utilizzato non apparteneva all’imputato. Era sentito anche un consulente grafologico della difesa il quale accertava che le firme apposte sul documento non appartenevano con certezza all’imprenditore Serradifalchese contrariamente a quanto sostenuto dai finanzieri.

All’esito della istruttoria dibattimentale il dott. Santi Bologna ha assolto l’imputato per non avere commesso il fatto.