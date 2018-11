CALTANISSETTA – In merito al reclamo della mancata realizzazione di un piano di viabilità primaria e secondaria efficace che permetta lo sviluppo economico sociale del centro Sicilia denominato “ Vallone “. Per tutte le criticità messe in evidenza dai cittadini durante l’assemblea pubblica Cittadina tenutasi a Caltanissetta in data 06/11/2018 di cui sono già stati informati gli organi di competenza. Per tutte i disagi che ormai da anni i cittadini sono costretti a subire per i lavori di raddoppio della ss 640 senza che siano ancora state eseguite opere di compensazione di pubblica utilità e con il rischio che la stessa rimanga l’ennesima opera incompiuta, con tutti i danni ambientali, economici e morali dell’intero centro Sicilia.

Per questi motivi ci uniamo ai nostri amici di Mussomeli perché pensiamo che sia giusto unificare le nostre forze affinché la politica capisca che i cittadini non vogliono essere solo degli elettori, ma chiedono risposte per uno sviluppo del proprio territorio.

Comitati di quartiere Caltanissetta