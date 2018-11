CALTANISSETTA – Si svolgerà giovedì 29 novembre alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio di Caltanissetta il Seminario “Sicurezza sul Lavoro e Innovazione Tecnologica – Industria 4.0”.

L’incontro, organizzato in sinergia con l’INAIL, l’Ordine degli Architetti e i Consulenti del Lavoro, mira a rileggere la disciplina della salute e sicurezza dei lavoratori alla luce delle nuove applicazioni meccaniche, digitali e organizzative previste dal Piano Industria 4.0

“Dal 2008, anno in cui è stato emanato il decreto sulla sicurezza sul lavoro, ad oggi il nostro impegno a favore della tutela della persona è rimasto immutato – ha commentato la Commissaria Straordinaria Giovanna Candura -. Riteniamo, però, fondamentale riflettere sulle potenzialità alle quali gli imprenditori possono accedere grazie all’innovazione digitale. Per il nostro ente ‘Industria 4.0’ non è uno slogan enfatico ma una missione da far portare a termine a tutte le imprese del nostro territorio”.

La Camera di Commercio, che con il suo Punto Impresa Digitale si pone al fianco delle aziende per aiutarle a traghettare verso la quarta rivoluzione industriale, con questo seminario desidera ribadire la presenza di una sinergia virtuosa e collaborativa tra i vari enti pubblici e ordini professionali.

Dopo i saluti iniziali, portati dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura e dal Segretario Generale Guido Barcellona, interverranno il Presidente del Comitato Consultivo INAIL di Caltanissetta Katya Maniglia, il Presidente dell’Ordine degli Archietti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta Paolo Lo Iacono, il direttore della Sede Territoriale INAIL di Caltanissetta – Enna Filippo Buscemi, il Segretario dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Caltanissetta Andrea Milazzo, la referente INAIL Contarp Centrale Lucina Mercadante e la referente INAIL Contarp Direzione Sicilia Daniella Bellomo.

Sono invitati a partecipare gli imprenditori, i futuri imprenditori, gli architetti, i consulenti del lavoro, le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori e gli istituti scolastici.

Data l’importanza degli argomenti affrontati e gli approfondimenti tecnici esposti dai relatori l’evento consentirà di acquisire crediti formativi professionali per gli iscritti all’ordine degli Architetti P.P.C. e dei Consulenti del Lavoro.

Il seminario “Sicurezza del lavoro e Innovazione Tecnologica – Industria 4.0” si svolgerà presso la sala conferenze della Camera di Commercio in Corso Vittorio Emanuele, 38 a Caltanissetta.