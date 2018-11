CALTANISSETTA – Sabato 17 e domenica 18 novembre, l’associazione “Canuzzi Compagni di Strada”, parter della “Festa dell’Albero 2018”, sarà presente con un suo stand nella manifestazione denominata “ArtExpo”, che si terrà a Caltanissetta in Corso Umberto (delle 9:30 alle 22). Utilizzando tale presenza, si inizierà anche la campagna di informazione per l’adozione di nuovi alberi in città.

Chi vuole adottare piantine può recarsi presso il suddetto banchetto e compilare il modulo di adozione, che si allega alla presente (per chi vuole farlo in anticipo).