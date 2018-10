ACQUAVIVA PLATANI – Finisce 1 a 1 la prima uscita ufficiale dell ASD Acquaviva. Pareggio che sta stretto agli uomini di mister Paduano soprattutto per ciò che si è visto nella seconda parte della gara. Acquaviva in campo con il 4-3-3: in porta Alongi, centrali di difesa Mantio e Caruso, sugli estreni Favata a destra e Pavone a sinistra; davanti la difesa Giuliano, mezzale Costanzo – Orlando G.; punta centrale Falletta, esterni Mingoia e Orlando Marco. Parte bene l’Acquaviva con un pressing alto per non far giocare gli ospiti del S.Anna Enna, ma sono quest’ultimi a passare in vantaggio al 34 per primo tempo: lancio lungo dalla difesa e complice l’unica disattenzione del reparto arretrato dell’Acquaviva, il S. Anna Enna arriva al tiro prontamente respinto da Giuseppe Alongi, respinta però preda ancora degli avanti Ennesi che battono a botta sicura verso la porta e Favata, in intervento disperato, intercetta la sfera con la mano. Per il direttore di gara, appena sufficiente la sua partita, è rigore: sul dischetto va Riccobene che angola bene il tiro, Alongi intuisce l’angolo e quasi riesce a respingere il tiro ma viene beffato da un rimbalzo della palla sul terreno. Reazione veemente della squadra di casa ma la prima frazione di gioco si chiude con gli ospiti in vantaggio. Inizio di ripresa che vede i rossoblu di casa decisi a rimettere il risultato a loro favore. Mister Paduano che decide di cambiare qualcosa, fuori Pavone e dentro Scozzaro con Costanzo arretrato sulla linea difensiva. Acquaviva che legittima la supremazia territoriale al 51 del secondo tempo: rimessa laterale lunga battuta da Favata, la palla giunge in area dove Falletta, in lotta con i centrali ennesi, permette alla palla di arrivare a Mingoia che in acrobazia batte imparabilmente l’estremo difensore ospite. Non paghi del pareggio, Mantio e compagni, continuano a spingere sull’accelleratore e cominciano a fioccare le occasioni in ripartenza: al 70 Sorce (subentrato a Falletta) ben servito da Orlando M. non riesce ad inquadrare lo specchio complice un leggera trattenuta di un avversario, al 75 Orlando M, dopo un’azione personale di Orlando G, calcio sul primo palo ma l’estremo difensore ospite respinge in angolo; ultime 2 occasioni per il nuovo entrato Petrone servito ottimamente in area ma fermato dal fischio arbitrale per presunto fuorigioco. Partita che quindi si chiude in parità con un Acquaviva che avrebbe meritato di più. Adesso mister Paduano avrà a disposizione 2 settimane, complice il turno di riposo, per preparare la trasferta sul campo di Riesi.

