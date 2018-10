“Come al solito l’Ue guarda la pagliuzza facendo finta di non vedere la trave: individua nella plastica delle stoviglie mono uso, il nemico numero uno dell’inquinamento ben sapendo, cosi’ come e’ stato dimostrato, che in europa il fenomeno e’ marginalissimo e che l’inquinamento della plastica mono uso arriva negli oceani da 7 fiumi asiatici e 2 fiumi africani. Una guerra sempre piu’ ipocrita e mirata contro un’industria che, guardacaso, e’ particolarmente presente in Italia, che produce il 50 per cento delle stoviglie di plastica usate oggi in tutta Europa. Tra diretto e indotto, parliamo di un volume di 2,3 miliardi di euro. Qui nessuno si sogna di dire che la plastica non inquini, ma e’ un dato di fatto che, con la scusa del plastic-free, l’Ue si appresta ad assestare un colpo durissimo alla nostra economia e a diversi settori del nostro sistema produttivo, mettendo di conseguenza a rischio decine di migliaia di posti di lavoro”. Lo afferma il vicecapogruppo della Lega alla Camera, Alessandro PAGANO, a proposito del bando Ue alla plastica monouso.