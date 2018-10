L’importanza dell’abito da uomo nella vita di tutti i giorni: regole e consigli

Il modo di dire “l’abito non fa il monaco” non sempre dice la verità, basta immaginare di presentarsi a un colloquio di lavoro con indumenti inadeguati come una tuta o con dei pantaloncini. La gaffe in questo caso è inevitabile ed esistono delle regole sottili che vanno osservate per indossare l’abito giusto per ogni genere di momento e occasione della vita di tutti i giorni.

Per l’abbigliamento da uomo sono riportati di seguito alcuni consigli e regole per essere sempre impeccabili nell’outfit in ogni genere di occasione, da quelle più informali fino a quelle di lavoro o cerimoniali.

Per incontri formali e di lavoro è senza dubbio necessario un abito, quello che è considerato il classico dell’eleganza maschile. I colori scuri sono adatti a incontri di lavoro o per appuntamenti con i clienti, oltre che essere richiesti negli uffici di molte importanti aziende.

La camicia da abbinare al vestito è rigorosamente a manica lunga, in tinta unita o al limite con la presenza di fantasie non troppo stravaganti. Immancabile anche la cravatta, accessorio che ha insito un mondo di significati. A completare il vestiario maschile troviamo i giubbotti uomo, elemento che costituisce il primo impatto all’incontro, pertanto è un capo da scegliere con attenzione, optando per prodotti di qualità come quelli realizzati da Boggi Milano, che rappresentano l’elemento perfetto per completare l’outfit casual e sportivo, ideale per il lavoro e per il tempo libero.

Lo stile casual, caratterizzato da un pantalone o jeans, una camicia e una giacca o maglioncino, si addice per incontri di tipo informale o negli ambienti di lavoro che non richiedono un abbigliamento rigoroso. Non è consigliabile utilizzare questo genere di outfit per occasioni importanti come i colloqui di lavoro.

Non meno importante è la scelta della scarpa da indossare, che come prima regola basilare deve essere pulita. È bene evitare di fare un colloquio o presenziare a lavoro con scarpe sporche di terra, fornirà sicuramente una brutta impressione della persona che le indossa. Infine, per i colori, meglio rimanere sul classico, utilizzando una tonalità scura, evitando quelli troppo fantasiosi.

A completare l’abito da uomo di tutti i giorni ci sono anche accessori come la cravatta, un oggetto che racchiude molteplici significati in base al suo modello e colore. Basti pensare che un colore tendente al rosa esprime dolcezza e mansuetudine, al contrario il colore rosso rappresenta forza e potenza, il giallo il temperamento, ottimismo e apertura, il bianco fornisce un’idea di purezza, mentre il nero è solitamente un colore riservato al lutto, anche se permette di essere molto eleganti e deve essere indossato con il calare delle luci della sera.

