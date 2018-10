Il diario, l’oggetto culto di ogni studente, si presenta ora in una versione 2.0 completamente rivista e al passo con le nuove mode e tendenze. Oggetto che diventa sempre più personalizzato e social grazie a frasi e immagini tratti dagli youtube o influencer della rete.

Il diario è in luogo in cui gli studenti annotano compiti, orari, appunti, ma soprattutto frasi dedicate agli amici, ritagli di giornale, dediche, fotografie e molto altro ancora. Sono diventati celebri articoli come la Smemoranda, che fu presentata nella metà degli anni ’90 come un po’ agenda un po’ diario e che ottenne subito un successo clamoroso con quasi un milione e mezzo di copie vendute, successo che dura tutt’oggi grazie a versioni rivisitate e al passo con i tempi.

Diario che è stato ripreso anche nel titolo del famoso libro di Daniel Pennac, testo che affronta il grande e complesso tema della scuola dal punto di vista degli alunni, che mescola ricordi autobiografici e riflessioni sulla pedagogia, sulle naturali disfunzioni dell’istituto scolastico, suo ruolo dei genitori e della famiglia e sul ruolo della televisione e di tutte le declinazioni dei media contemporanei.

L’imperativo dei ragazzi di oggi, completamente tecnologici e dipendenti dai social, è la personalizzazione del prodotto. Un vero e proprio target seguito attentamente dalle aziende che studiano i giovani al fine di proporre prodotti che vengano incontro sempre di più alle singole esigenze.

Quella che è considerata la generazione Z, composta dai ragazzi nati dal 1998 al 2016, nel 2020 costituirà il 40% dei consumatori e per loro l’esperienza di acquisto e di scelta è molto legata all’esperienza. Proprio per questo molte aziende, seguendo studi di settore, si sono orientate e attrezzate di conseguenza: c’è chi propone diari completamente bianchi, chi li fa customizzare dagli youtuber e chi invece propone un diario segreto personalizzato, con foto o immagini a piacimento, come quelli realizzati da Personalizzalo, un modo unico e originale di custodire racconti, emozioni e segreti.

Diari che possono essere realizzati attraverso una pratica applicazione online, grazie a pochi minuti di tempo e a una connessione internet, seguendo semplici passaggi che permetteranno inoltre di ricevere l’oggetto direttamente a casa in sole 72 ore.

I risultati di questo nuovo modo di personalizzazione sono differenti: il 70% di chi ha acquistato oggetti simili ha deciso di mettere una propria fotografia in copertina, il 30% citazioni di cantanti o di personaggi famosi.

Altri hanno voluto in copertina le emoji che vengono utilizzate ogni giorno nelle applicazioni di messaggistica, fino a frasi nel codice della trap, il genere di musica cui appartengono fenomeni del momento quali Sfera Ebbasta e che stanno riscrivendo il modo di parlare giovane.

Un tema quello della personalizzazione che ha colpito direttamente anche gli istituti scolastici, con molti di questi ultimi che propongono agli studenti diari in cambio di piccoli contributi. Con la particolarità che ogni anno viene selezionato un tema diverso: dall’ambiente, ai viaggi e le citazioni di grandi scrittori e pensatori.

Mi piace: Mi piace Caricamento...