Da Caltanissetta con furore: questa potrebbe essere la definizione di uno dei giocatori di poker siciliani più interessanti e di successo degli ultimi anni. Stiamo parlando di Federico “sarbi44” Grasso, ragazzo dalle origini tipicamente siciliane, nonostante ormai siano sei anni che vive a Milano. La nostalgia della sua terra gliel’ha fatta dimenticare il poker e, in modo particolare, la sua grande affermazione in uno degli eventi più importanti, dal momento che si è laureato campione SCOOP nel 2017.

Cominciamo a ripercorrere la splendente carriera di Federico, partendo dal fascino esercitato dalle partite di poker viste in Tv, su Italia 1 e su PokerItalia24 e poi l’ascendente sempre più forte dei tornei online, che ha avuto il sopravvento. Una delle principali caratteristiche di questo pokerista è indubbiamente quella di puntare soprattutto sui tradizionali “The Big”, prendendo “di mira” spesso anche i tornei che si svolgono nel pomeriggio, come ad esempio l’Afternoon On Stars.

Discorso un po’ diverso per i tornei domenicali, che non rappresentano un obiettivo costante e frequente per Federico Grasso. Infatti, il pokerista siciliano ha ammesso di non aver mai preso parte al Sunday Special, mentre si è limitato a partecipare solamente due volte al Sunday Evening. Il motivo di tale scelta? Si tratta di tornei con un livello di tecnica molto alto. Uno dei punti di forza del modo di giocare di Federico, invece, è di approcciare molto tornei come i Full Ko, il Sunday Supersonic e il Sunday Challenge. Certo, complessivamente, non è un mistero che ami molto di più i 6-max. Ovviamente, appena si presenta poi la possibilità di giocare in un evento SCOOP, ecco che “sarbi44” non si tira certamente mai indietro.

I tornei turbo, a differenza di quello che potrebbe sembrare, non sono tra i preferiti per Federico. Infatti, spesso e volentieri predilige puntare su un torneo The Flash piuttosto che su un The Hot. Il motivo? Nel primo è molto più facile, una volta che si è riusciti a racimolare un consiste quantitativo di chip, portarle a casa è un po’ più facile. Federico ha voluto dire la sua anche sul cash game: non è stata una grande esperienza con questa modalità di gioco, preferendo più che altro puntare sui tornei.

Uno dei grandi cambiamenti nella vita da professionista di Federico è derivato da un sentimento molto particolare, ovvero la frustrazione. È proprio perché, ad un certo punto, non riusciva più a capire come fosse possibile perdere tutte quelle mani, come fosse possibile trovarsi in situazioni senza senso, andar fuori sempre ai tavoli finali: tutte queste esperienze l’hanno fatto maturare, cambiando soprattutto l’approccio al poker, ora decisamente più metodico rispetto al passato. Tra filmati e forum, Federico vuole continuamente migliorare: anzi, è stata la frustrazione a trasmettergli gli stimoli giusti per poter evolvere in un giocatore migliore e più preparato. Gli aggiustamenti nel suo gioco sono stati mirati soprattutto a modificare il modo in cui assorbire i colpi e conservare sempre la lucidità e la concentrazione corrette in seguito alle bad beat.

Il 2017 è stato per Federico un anno piuttosto importante, dato che l’ha visto prendere parte a tornei di alto livello, come ad esempio un ottimo 888 Live PokerFestival organizzato a Barcellona, che ha visto delle ottime partite da parte dei pokeristi italiani. Un buon 67° posto per Federico, che si può considerare soddisfatto della sua esperienza al tavolo catalano.

Trionfare in un evento SCOOP è stata, senza ombra di dubbio, un’enorme soddisfazione per Federico Grasso. Prima di tutto per via del fatto che non si era mai portato a casa un torneo di tale importanza. Infatti, in passato Federico ha vinto solamente un satellite per il Sunday Special, mentre questa affermazione era voluta e cercata da tanto tempo. I tentativi erano già stati fatti, ma nessuno era andato a buon fine. Solo qualche attimo di tentennamento per il deal finale: Federico è convinto che avrebbe potuto mettere le mani sul torneo anche senza deal per il modo in cui stava giocando, ma almeno per questa volta è notevolmente soddisfatto di aver vinto un coinflip.