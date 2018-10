Caltanissetta è la città più “verde” della Sicilia e la 81esima in tutta Italia. Lo stabilisce il 25esimo rapporto “Ecosistema urbano di Legambiente e Ambiente Italia” 2018, che ha messo a confronto tutti i capoluoghi di provincia del Bel Paese in base a 17 parametri raggruppati in 5 macroaree (aria, acqua, rifiuti, trasporti, ambiente, energia). Leggendo le varie valutazioni, è la prima in Italia per assenza di ozono ma anche la terzultima come raccolta differenziata.

Rispetto all’anno precedente il capoluogo nisseno ha perso 3 posizioni (era settantottesimo).

Fra le città della Sicilia, di gran lunga la regione più in sofferenza, Caltanissetta svetta. Segue Enna (83) chiude Catania, maglia nera della classifica complessiva, guidata da Mantova, Padova e Bolzano.