CALTANISSETTA – Grande successo per per l’evento “100 piazze per differenziare” che si è svolto stamani a Caltanissetta in via Fra Giarratano.

Sin dalle ore 9, orario di apertura dei gazebo, moltissimi i nisseni in fila che hanno conferito i propri rifiuti differenziati presso le stazioni ecologiche temporanee allestite all’interno del luogo dell’evento.

È stata l’occasione di toccare con mano, in tempo reale, la convenienza della raccolta differenziata: i rifiuti conferiti in modo ottimale hanno dato diritto, a raggiungimento del target minimo, a buoni del valore di 1 euro da spendere presso le aziende del mercato della Coldiretti.

Le tipologie di rifiuti valorizzabili sono imballaggi in carta e cartone, vetro, plastica, metalli.

Ogni frazione è stata conferita separatamente e contenuta in sacchi trasparenti o, comunque, in modo tale da consentire l’ispezione da parte degli operatori addetti al controllo ed alla pesatura.

Il peso è stato quindi convertito in ecopunti secondo una precisa tabella di valorizzazione ed al raggiungimento della soglia minima di 40 ecopunti.

Nel capoluogo nisseno Legambiente Sicilia, che ha organizzato l’evento in collaborazione con Coldiretti Sicilia, si è avvalsa del supporto dell’Amministrazione Comunale, di CL Ambiente e del Liceo Artistico Juvara di San Cataldo. L’attività rientra nell’ambito del progetto “SICILIA MUNNIZZA FREE”, avviato nella primavera scorsa su tutto il territorio regionale, grazie al contributo del CONAI, partner principale, ed al patrocinio della Regione Siciliana, nonché al sostegno di numerose aziende del settore.

Nei video le interviste all’assessore Pasquale Tornatore, al dirigente scolastico Rita Galfano, a Luigi Di Salvo, a Francesco Cucurullo (presidente Coldiretti Caltanissetta) e Tommaso Castronovo (coordinatore del progetto “Sicilia Munnizza Free”).