Tutto pronto a Caltanissetta per il grande evento di martedì 6 novembre, ore 15, a Villa Barile con Paolo Ruggeri. L’incontro è un vero e proprio corso per imprenditori di ogni settore. Paolo A. Ruggeri, imprenditore di calibro internazionale e socio fondatore di Open Source Management, motivatore di grande impatto, scrittore di numerosi best-sellers nel campo del management e della gestione delle risorse umane, consulente, formatore, profondo conoscitore delle attività e delle caratteristiche che portano al successo un’impresa, Paolo A. Ruggeri tiene regolarmente presentazioni in tutta Europa e negli USA circa la leadership, il management delle risorse umane e le sfide future che le imprese ed i loro leader si troveranno ad affrontare.

L’ ’imprenditore oggi si trova di fronte a nuove sfide e a nuovi modelli di business. Quali sono le azioni pratiche che consentono di ottenere un grande successo nel mercato di oggi? Cosa deve fare l’imprenditore per generare fatturato e creare valore in un’epoca di grandi cambiamenti? Paolo Ruggeri, co-fondatore di OSM International Group, affronterà questi e altri temi in un dialogo straordinario tra imprenditori di Caltanissetta ed Enna. Un meeting dalla struttura innovativa e coinvolgente, in cui ognuno potrà esporre le proprie domande. Un confronto costruttivo fatto di voci, esperienze, aspettative e proiezioni.

Casanova “Dentisti di Famiglia” è il nuovo OSM Partner Caltanissetta ed Enna. Salvatore, il padre, e Giovanni, il figlio, tre studi a Caltanissetta, Palermo e Mazzarino, hanno abbracciato la filosofia OSM e sono gli artefici dell’evento con Ruggeri in programma nel capoluogo nisseno.