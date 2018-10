GELA-“Siamo pronti a ricominciare, non andremo via da qui”. Salvo Cavaleri e Cristian La Terra, titolari rispettivamente di uno stabilimento balneare e di un bar, due attivita’ commerciali distrutte la settimana scorsa dalle fiamme, non si lasciano intimidire e adesso hanno voglia di reagire e ripartire. Gela, nella mattinata di sabato 27 ottobre, si e’ stretta attorno a loro, nel corso di una manifestazione, organizzata dalle associazioni datoriali per dire basta agli attentati incendiari. “Non e’ con le intimidazioni, le minacce e l’uso di taniche di benzina che si riuscira’ a far abbassare la testa ai commercianti gelesi”, e’ stato il messaggio rivolto a chi nell’arco di 24 ore ha raso al suolo due esercizi commerciali e ha poi tentato di bruciare un altro bar. In molti indossavano una maglietta con l’hashtag “Vertenza Gela” ma il filo conduttore della manifestazione e’ stato “Gela e’ nostra”. Poi tutti in coro: “La mafia fa schifo”. Sul palco si sono alternati esponenti delle associazioni datoriali giunti a Gela anche da altre province, rappresentanti degli ordini degli avvocati e degli ingegneri e molti studenti.