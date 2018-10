Sono sempre di più gli italiani che acquistano autoricambi online. Del resto sono oggi presenti in rete numerosi negozi in grado di offrire qualsiasi tipo di autoricambio, per tutti i modelli di vetture oggi circolanti in Italia. Realtà come espertoautoricambi.it permettono a chiunque di trovare il ricambio che sta cercando, a prezzi scontati ed effettuando una ricerca molto facile.

Quali autoricambi

Oggi i negozi che vengono autoricambi online offrono una vasta gamma di prodotti; in effetti però quelli che vengono più spesso acquistati dagli acquirenti italiani sono i ricambi che riguardano la parte esterna della vettura, come ad esempio gli pneumatici, gli specchietti, i cerchioni e così via. Questo anche perché stiamo parlando di accessori che volendo si possono sostituire in autonomia, senza richiedere l’aiuto da parte di un meccanico o di un esperto del settore. Sono comunque molti coloro che acquistano anche componenti più importanti per la vettura, per poi farle sostituire presso un’autofficina autorizzata. Questo metodo consente di risparmiare ampiamente sulle sostituzioni, ma in genere conviene chiedere informazioni a proposito all’autofficina presso cui si intende far eseguire la riparazione. Non tutti i meccanici infatti consentono ai propri clienti di acquistare i ricambi in autonomia. Per quanto riguarda gli pneumatici poi, anche se molti li acquistano online, il montaggio viene poi eseguito nei locali di un professionista del settore.

Perché comprare online

Le motivazioni che spingono ad acquistare in rete gli autoricambi sono varie, la principale riguarda il costo di questa operazione. Anche considerando le spese di spedizione, che no sempre sono applicate, acquistare in rete questo tipo di prodotti è ancora più economico rispetto all’acquisto in un negozio fisico sul territorio. Si deve inoltre considerare anche che i ricambi per alcune autovetture sono particolarmente difficili da trovare nei negozi specializzati, meglio rivolgersi a quelli online, che in genere hanno magazzini molto ampi e completi, anche per quanto riguarda ricambi per automobili poco diffuse, o che hanno già una certa età. Oltre a questo cercare un ricambio online è molto più comodo e pratico; i siti che offrono questi prodotti infatti hanno un comodo motore di ricerca interno, è sufficiente inserire il modello di vettura e l’anno di fabbricazione per trovare un lunghissimo elenco di tutti i ricambi disponibili.

Ma bisogna aspettare

Chi non ama acquistare online tende a porre la problematica delle tempistiche: se compro in rete posso scegliere ed acquistare ciò che cerco anche nel pieno della notte o nel fine settimana; quando si tratta però di avere il ricambio in mano dovrò attendere almeno qualche giorno. In effetti però negli ultimi anni i servizi di consegna sono diventati sempre più efficienti, con a volte consegne che avvengono entro le 24 ore. Per altro chi è alla ricerca di un ricambio particolare difficilmente lo reperirà direttamente in un negozio fisico; dovrà invece ordinare il pezzo per poi attendere qualche giorno che sia consegnato al negozio, quindi un’attesa più o meno identica rispetto a quella degli acquisti online. Questo perché il numero di vetture diverse circolanti in Italia è molto ampio, sarebbe impossibile per un singolo negozio avere tutti i ricambi in magazzino.