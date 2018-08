MUSSOMELI – Mentre in paese, con l’avvicinarsi dell’8 settembre, si incomincia a respirare aria di festa per l’approntamento già delle luminarie per le vie del paese, è stato varato il programma religioso 2018 relativo ai festeggiamenti patronali della prima e seconda ottava in onore di Maria SS. dei Miracoli, che si venera nell’omonimo santuario, diretto dal Parroco Padre Leonardo Mancuso. Intanto sarà il predicatore Padre Eugenio Perico S.M.M. ad animare la prima ottava che va dal 31 agosto all’8 settembre. Nel dettaglio:

VENERDI’ 31 AGOSTO

-Ore 12:00 Festoso suono di tutte le campane;

-Ore 17:00 Suono della “Campana d’Inverno” che annuncia la “Festa” ;

-Ore 18:30 Esposizione del Santissimo Sacramento, celebrazione dei vespri e adorazione;

-Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica presieduta dal Predicatore.

DA SABATO 1 A GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE

-Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica nella Cripta o in Chiesa Presieduta dal predicatore;

-Ore 18:30 Esposizione del Santissimo Sacramento, celebrazione dei vespri e adorazione;

-Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica presieduta da un parroco o sacerdote di Mussomeli con omelia del predicatore.

LUNEDI’ 3 SETTEMBRE

-Ore 20:45 “Uno scatto…e serenata per Maria” .

MARTEDI’ 4 SETTEMBRE “Giornata dei Mussomelesi nel mondo”

-Ore 20:30 Consegna della borsa di studio “Nicolò Piazza” ;

-Ore 21:00 Momento di gioiosa fraternità, presso Piazza Maria SS. Dei miracoli.

MERCOLEDI’ 5 SETTEMBRE

-Ore 19:30 Omaggio floreale della Congregazione “S. Vincenzo Ferreri” ;

-Ore 20:45 “Il racconto del miracolo”, presso chiostro San Domenico;

-Ore 21:30 “Danziamo la vita con Maria”.

GIOVEDI’ 6 SETTEMBRE

-Ore 18:30 Celebrazione comunitaria della penitenza, con la presenza di più sacerdoti;

-Ore 19:30 Atto di affidamento della Confraternita “Maria SS. Dei miracoli” alla Vergine,

presentazione dei novizi;

-Ore 20:45 “Lode a Maria”, Schola Cantorum Santuario.

VENERDI’ 7 SETTEMBRE

-Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica;

-Ore 9:00 Note liete degli Zampognari “Gruppo di zampogne e organetto della Campania” in visita a: Ospedale, Case di riposo, Casa famiglia “Rosetta”, Municipio;

-Ore 11:00 Celebrazione Eucaristica e Atto di affidamento del popolo;

-Ore 12:00 Spari di 21 colpi a cannone;

-Ore 19:00 Omaggio alla Patrona delle autorità civili e militari;

-Ore 20:00 Offerta della cera della città di Acquaviva Platani alla Vergine e celebrazione dei Primi Vespri Solenni con Maria presieduta dall’ Arc. Sac. Rosario Castiglione;

-Ore 23:00 VEGLIA di preghiera per la Natività di Maria seguita dalla processione con la Vergine Bambina all’Edicola del campanile.

SABATO 8 SETTEMBRE “Giorno della Festa”

-Ore 02:30 Alborada pastorale per le vie della Città;

-Ore 04:30 Spari di 21 colpi a cannone;

-Ore 05:00 Celebrazione Eucaristica solenne presieduta dal predicatore;

-Ore 06:00 Celebrazioni Eucaristiche fino alle 12:00;

-Ore 08:30 Giro per le vie del paese del corpo bandistico di Mussomeli “Filarmonica G. Puccini” ;

-Ore 11:00 Solenne celebrazione eucaristica presieduta dal predicatore;

-Ore 17:00 Esecuzione musicale del corpo bandistico “Filarmonica G. Puccini” di Mussomeli;

-Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica ;

-Ore 18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Generale della diocesi Mons. Giuseppe La Placa;

-Ore 20:00 Solenne Processione con il simulacro della Madonna preceduta da Maria Bambina accompagnata dagli Zampognari;

-Ore 22:30 Conclusione della I processione e saluto alla Vergine Madre e Patrona di Mussomeli.

“SECONDA OTTAVA” 9-15 SETTEMBRE : PREDICA FRA RAFAEL ANTONIO RIVERA O.F.M. CAPP.

DA DOMENICA 9 A VENERDI’ 14 SETTEMBRE

-Ore 8:30 Celebrazione Eucaristica nel Santuario;

-Ore 18:30 Esposizione del SS. Sacramento, celebrazione dei Vespri e adorazione;

-Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica presieduta da un parroco o sacerdote di Mussomeli con omelia del predicatore.

DOMENICA 9 SETTEMBRE (MATTINA) “28^ Giornata dell’ammalato”

-Ore 09:00 Accoglienza degli ammalati presso l’istituto “P. Cala”;

-Ore 10:45 Pellegrinaggio verso il Santuario, accompagnato degli Zampognari;

-Ore 11:30 Solenne Celebrazione Eucaristica;

-Ore 13:00 Conviviale con gli ammalati presso il chiostro San Domenico;

DOMENICA 9 SETTEMBRE (SERA) “Giornata degli Agricoltori, Commercianti, Artigiani e Imprese” -Ore 19:30 Celebrazione Eucaristica presieduta dai Sacerdoti di Mussomeli.

LUNEDI’ 10 SETTEMBRE

“Giornata dei Docenti”

MARTEDI’ 11 SETTEMBRE

“Giornata degli Impiegati e Professionisti”

MERCOLEDI’ 12 SETTEMBRE

“Giornata Operatori Sanitari e Sociali”

GIOVEDI’ 13 SETTEMBRE

“Giornata dello sportivo”

VENERDI’ 14 SETTEMBRE

“Giornata delle Forze armate e dell’Ordine”

SABATO 15 SETTEMBRE “Giornata della Seconda Processione”

-Ore 06:00 Spari di 21 colpi a cannone;

-Ore 07:00 Celebrazioni Eucaristiche fino alle 12:00;

-Ore 08:30 Giro per le vie del paese del Corpo Bandistico “Mons Mellis” di Mussomeli;

-Ore 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal predicatore;

-Ore 17:00 Ingresso del Corpo bandistico “Mons Mellis” di Mussomeli;

-Ore 17:30 Celebrazione Eucaristica;

-Ore 18:30 Solenne Concelebrazione Eucaristica;

-Ore 20:00 Solenne Processione con il simulacro della Madonna;

-Ore 22:30 Conclusione della processione e saluto alla Vergine Maria, dopo l’ingresso del simulacro della Madonna Estrazione dei Premi “Lotteria dei…Miracoli”;

-Ore 23:30 Gioco Pirotecnico, presso Parco Urbano “S.Genco” A cura della ditta “Benedetto Calamita” – Misilmeri (PA)

Mi piace: Mi piace Caricamento...