Da quando a Caltanissetta è stato centrato il jackpot del SuperEnalotto pari a 130,2 milioni di euro tra i nisseni si è acceso un sano spirito di emulazione che ha portato sempre più gente a tentare la fortuna in ricevitoria o sul web. Vincere al Superenalotto è complicato perchè le possibilità di centrare il 6 sono 1 su 622 milioni ma questo dettaglio non scoraggia i giocatori che si cimentano ogni settimana in previsioni e calcoli statistici. Il giocatore abituale sa bene che non esistono metodi certi ed efficaci per sbancare il SuperEnalotto, tuttavia ci sono delle strategie da mettere in pratica per facilitare la missione. Una delle strategie più utili nella corsa al montepremi è sicuramente quella di consultare l’archivio completo dei risultati sul sito ufficiale della lotteria. Consultando gli esiti delle precedenti estrazioni si eviterà di ripetere sempre la stessa giocata anche se, secondo le leggi della matematica, nulla esclude che gli stessi numeri possano essere ancora una volta sorteggiati.

Conservare gelosamente la schedina della lotteria può sembrare una cosa banale e scontata ma in realtà non lo è affatto se si considera che ogni anno ci sono migliaia di premi che non vengono attribuiti perchè mai reclamati. Il gioco dei numeri non ammette distrazioni quindi conservare bene la schedina e controllare attentamente i risultati di ogni estrazione è il primo passo verso la ricchezza. Cosa si può realizzare con una vincita milionaria al SuperEnalotto? Questa è la prima domanda che gli aspiranti milionari si pongono dopo avere giocato la schedina. La prima cosa che viene in mente, in un periodo di forte crisi economica, è quella di investire il denaro vinto per aprire un’attività commerciale o di servizi che possa creare benessere economico sia al fortunato vincitore sia a terze persone in cerca di occupazione. Una nuova casa, la costruzione della villa dei sogni, l’acquisto di un’auto di lusso e le vacanze fatte in località da vip sono solo una parte dei desideri realizzabili con la vincita del jackpot del SuperEnalotto.

Il SuperEnalotto non è l’unico mezzo per diventare milionari; infatti esistono altre lotterie europee dai premi molto ricchi come Euromillios ed Eurojackpot, che coinvolge 18 Stati europei. La lotteria più gettonata è senza dubbio Eurojackpot alla quale partecipano, oltre all’Italia 17, le seguenti nazioni: Germania, Spagna, Finlandia, Danimarca, Svezia, Croazia, Olanda, Slovenia, Estonia, Norvegia, Islanda, Lettonia, Lituania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Polonia. Il jackpot è molto ambito dai giocatori di tutte le nazioni e viene alimentato dal 50% del ricavato proveniente dalle schedine giocate in tutti gli stati abilitati a concorrere, questo fa sì che il premio parta da una base minima di 10 milioni di euro fino ad arrivare ad un massimo di 90 milioni di euro. Dal 2012 fino ad oggi gli stati più fortunati sono stati Germania e Finlandia, premiati più volte con il jackpot da 90 milioni di euro mentre nel 2013 in Italia ne sono stati vinti “solo” 15 milioni e mezzo.

