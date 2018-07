MUSSOMELI – ieria mattina sono stati completati i lavori di piccola manutenzione ordinaria, avviati qualche giorno fa, finalizzati alla ripavimentazione di un tratto di via Calatafimi (ad alta transitabilità veicolare) che presentata forti sconnessioni. Anche nei prossimi giorni proseguiranno gli interventi di piccola manutenzione in giro per il centro urbano.

