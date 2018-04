VILLALBA – Ieri,al Centro fieristico le Ciminiere di Catania, sono stati premiati i Comuni virtuosi nella raccolta differenziata relativa al 2017 e chi ha effettuato alte performance di raccolta differenziata nel I’ Trimestre del 2018. A premiare i comuni virtuosi sono stati il Presidente della Regione on.Nello Musumeci e l’ingegnere Salvatore Cocina direttore generale Dipartimento Acque e Rifiuti Regione Sicilia. Il premio ”Comune virtuoso nella raccolta differenziata”, giunto alla sua seconda edizione, intende riconoscere la buona amministrazione di Sindaci, Assessori, Tecnici comunali e Aziende di gestione e raccolta dei rifiuti che , n sinergia, hanno saputo raggiungere la soglia prevista per legge del 65% di raccolta differenziata, dando testimonianza concreta con il loro impegno di saper implementare azioni efficaci nel campo del rispetto dell’ambiente, della cultura del riciclo e della raccolta differenziata. Il comune di Villalba ha iniziato il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a porta solo nel mese di Ottobre, raggiungendo nei mesi di fine 2017 risultati pari al 50%. Nei mesi di inizio 2018 la percentuale è continuata a salire, sino a raggiungere nel mese di Febbraio la soglia del 76,47%. Soddisfatti sindaco ed amministrazione comunale per il traguardo raggiunto nei primi 6 mesi di attività, che proietta Villalba tra le primissime comunità in Sicilia per raccolta differenziata. Presente alla manifestazione di premiazione l’ assessore al ramo Giuseppe Tramontana che precisa: “La menzione speciale assegnataci dalla Regione Sicilia per avere aggiunto alte performance di raccolta differenziata nel 1° trimestre del 2018 ci ripaga di tutti i sacrifici fatti ma sicuramente ci proietta a migliorarci e ad impegnarci ancora di più per potere aumentare la percentuale di raccolta differenziata. L’Amministrazione ringrazia tutti gli addetti ai lavori per i risultati raggiunti, ma soprattutto, vuole ringraziare la cittadinanza che con il loro impegno e rispetto delle leggi stanno dimostrando grande attenzione nel riciclo nella raccolta differenziata ma soprattutto nel rispetto dell’ambiente in cui viviamo”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...