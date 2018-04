In Seconda categoria nel girone G la finale play off sarà tra Villarosa e Master Pro San Cataldo (nella foto). Nelle due semifinali che si sono disputate oggi il Villarosa ha pareggiato 2-2 con il Cusn Caltanissetta di Gionni Stivala. Al quale non è bastato un super Federico Anzalone, autore di una doppietta, per riuscire a fermare gli ennesi che, dopo il vantaggio iniziale con Liberti, hanno poi trovato alla mezzora della ripresa la rete del 2-2 con Riccobene. Poi i supplementari al termine dei quali, per miglior classifica, è passato il Villarosa. Nell’altra semifinale, invece, vittoria netta della Master Pro 3-0 con il Riesi. I sancataldesi hanno preso in mano le redini del match riuscendo a piegare il Riesi e conquistando per il secondo anno di fila la finale grazie ai gol di Giambra, Pastorello e Lunetta che hanno dato ai sancataldesi una vittoria che nobilita la loro stagione sportiva. E domenica prossima Villarosa – Master Pro San Cataldo per la promozione in Prima categoria.

