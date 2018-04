Alla fine l’Italia ha trionfato. Titoli europei a Nicolò Renna, 17 anni di Torbole e a Giorgia Speciale 18 anni di Ancona. Sono loro i nuovi campioni europei di tavole a vela della classe Techno 293 Plus, tra i 130 concorrenti in gara in rappresentanza di 27 nazioni. Questo campionato era infatti valido per la selezione alle Olimpiadi Youth di ottobre a Buenos Aires.

Le acque di Mondello hanno dunque premiato la compattezza della squadra azzurra guidata dal tecnico federale, Mauro Covre e anche la perfetta organizzazione del circolo palermitano Roggero di Lauria. Oggi l’ultima prova in programma (la quindicesima) avrebbe dovuto decidere solo a chi assegnare il titolo maschile, tra il gardesano Renna e il francese Tom Garandeau. La corona femminile infatti aveva già ieri stabilito la “proprietaria”: Giorgia Speciale (nella foto), regina europea ancora prima delle prove finali di oggi. A lei è andato anche il particolare trofeo messo in palio da Giuseppe Figlia di Granara.

In quest’ultima regata odierna il diciassettenne gardesano ha fatto gara di conserva mirando a tenersi più vicino possibile a Garandeau. E così è stato. Con il transalpino terzo e l’azzurro quinto.

“Un campionato per noi fantastico – ha affermato Covre – puntavamo alla doppietta e l’abbiamo ottenuta. Bravi Nicolò e Giorgia ma anche il palermitano Giorgio Stancampiano e la cagliaritana Enrica Schirru che hanno terminato la regata nelle prime dieci posizioni delle rispettive classifiche”.

Felicissimi i due vincitori. Renna: “Ho mantenuto alta la concentrazione ed ho sempre tenuto a visto il mio principale avversario. Sono soddisfatto ed ora punterò al Mondiale e ad ottobre alle Olimpiadi Youth”. Stessi programmi per la Speciale: “Solo che prima dovrò affrontare un esame più impegnativo, la maturità scientifica”.

A procedere alla corposa premiazione sono stati tra gli altri, il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il presidente della Federvela, Francesco Ettore, gli altri dirigenti Fiv, Ignazio Florio Pipitone e Francesco Zappulla e il presidente del circolo organizzatore, Giorgio Matracia.

