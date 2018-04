CALTANISSETTA – Non hanno riportato, fortunatamente, gravi ferite i due automobilisti protagonisti di uno scontro nel pomeriggio di martedì 17 aprile a Caltanissetta in via De Cosmi. L’impatto è avvenuto tra due Fiat: una Punto ed una Panda. I due feriti sono stati trasportati in ospedale; sul posto anche le forze dell’ordine per accertare le eventuali responsabilità dei guidatori. (Foto di repertorio)

Mi piace: Mi piace Caricamento...